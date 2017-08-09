亞泰助教:向保級又邁進了1步 祝建業能完成目標北京新浪網 (2017-08-09 23:10)
亞泰助教
8月9日中超第21輪，長春亞泰在客場2-0完勝河南建業。賽后，長春亞泰助理教練參加了新聞發佈會。
賽后，賽后亞泰助教對比賽點評道：「本場比賽十分艱苦，因為這周打了兩場比賽，本場比賽很精彩，勝利也使得我們向保級的目標又進了一步」
結束了連續4個客場之後，亞泰助教說到：連續4個客場在打完了，馬上要回到主場，我們要爭取越踢越好，儘快地完成我們的保級目標。
最後亞泰助教也向建業送上了祝福，「祝建業也能早日完成他們的保級目標。」
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
金車 黑麥汁．崇德發檸檬黑麥汁．皇家 黑麥汁．黑麥汁 荷蘭皇佳．康健生機 黑麥汁．台酒生技 黑麥汁．崇德發 天然黑麥汁．台酒 黑麥汁．噶瑪蘭 黑麥汁 220ml．噶瑪蘭 黑麥汁 330ml．Karamalz 黑麥汁 檸檬．崇德發 黑麥汁．龍泉金鑽黑麥汁．MAX 麥卡濃 黑麥汁．卡麥隆黑麥汁．黑麥汁 330ml．噶瑪蘭黑麥汁．荷蘭皇佳黑麥汁．台酒 紅麴 黑麥汁．崇德發天然黑麥汁．崇德發黑麥汁．黑麥汁 石榴．崇德發有機黑麥汁．黑麥汁 檸檬．崇德發黑麥汁 330ml．噶瑪蘭 黑麥汁．黑麥汁檸檬．黑麥汁 350ml．卡麥隆 黑麥汁．天然黑麥汁
切爾西出手！2500萬購阿森納大將 用他安撫孔蒂【北京新浪網】
六假象：大帝身體好泰倫盧會執教 帕克不能扣【北京新浪網】
齊達內真恐怖！2年席捲6大冠軍 決賽勝率100%【北京新浪網】
曝巴薩購庫蒂尼奧達協議 轉會費達9000萬歐【北京新浪網】
亞洲盃首場陷苦戰 中華隊逆轉勝香港【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》