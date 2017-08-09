8月9日中超第21輪，長春亞泰在客場2-0完勝河南建業。賽后，長春亞泰助理教練參加了新聞發佈會。

賽后，賽后亞泰助教對比賽點評道：「本場比賽十分艱苦，因為這周打了兩場比賽，本場比賽很精彩，勝利也使得我們向保級的目標又進了一步」

結束了連續4個客場之後，亞泰助教說到：連續4個客場在打完了，馬上要回到主場，我們要爭取越踢越好，儘快地完成我們的保級目標。

最後亞泰助教也向建業送上了祝福，「祝建業也能早日完成他們的保級目標。」