8月9日晚，貴州恆豐智誠隊又一次在中超聯賽中爆出冷門。在中超聯賽第21輪的比賽中，由曼薩諾領軍的貴州恆豐智誠隊客場3-0戰勝上海申花，一支升班馬能夠在虹日體育場完勝申花隊，確實更加讓人佩服西班牙教頭曼薩諾的功力。

比賽結束后，曼薩諾在點評比賽時首先說到：今天的結局我很滿意，我也覺得很公正，球員對於比賽的戰術體系貫徹比較堅決。我們的防守的強度和緊湊性很不錯，持球的時候也很有耐心。第一個進球來的稍微晚一些，不過也是可以接受的。整場比賽來看，結果應該是5-1，但最終結果是3-0，但不管如何，我們拿到了3分，也讓我們進一步遠離降級區。我們也取得了三連勝，現在球隊氣勢不錯。

帶隊掀翻老東家，當被問及心情如何，曼薩諾直言：其實沒有特別的喜悅心情，就像正常的贏球心情，跟贏重慶、贏河北的感受一樣，非常開心。我們的準備工作也很充分。申花在主場只輸了兩場，球隊投入也比較大，是衝著衝擊亞冠去的，貴州雖然不是傳統的強隊，但也貫徹了團結一致的戰術體系。

隨後曼薩諾又說到：作為申花去年的主教練，再次來到虹口當然有很多美好的回憶，上賽季也有很多美好的事情發生。球迷的熱情也是不斷在感染我，球員的執行力也是很優異的。所以我一直對申花，不管是球迷還是球員，都是很尊重的，對於他們也有著很多美好的回憶。賽前我也跟所有申花隊員見過面，打過招呼，賽后不管結局如何，我都對申花報以很美好的回憶的態度。

有媒體問到，去年申花沒有與曼薩諾續約，今年帶隊3-0擊敗申花贏球，是否有一種復讎的快感時，對此曼薩諾也明確表示：今天的比賽不是什麼冠軍決賽，只是積分榜上排名的位置變化，並沒有實質性的保級大戰。簡單來講，就是發揮比較好的一方能夠贏得比賽，只是可能其中一支發揮得更好，但並不牽扯到任何的復讎的因素，沒有這些。去年一年我在這裏，所有的球迷和球員都很尊敬我。我衷心祝福申花隊的所有球員和球迷，希望他們能夠獲取亞冠聯賽的資格，現在申花如果能夠達到預期的目標，我也為會他們感到非常高興。（袁野）