富力主帥:踢出夢幻般足球 連勝靠球員不是靠改色北京新浪網 (2017-08-09 23:12)
斯托伊科維奇和扎哈維擊掌
8月9日晚，在中超第21輪的比賽中，廣州富力主場對陣江蘇蘇寧，結果富力隊在先失一球的情況下上演了逆轉好戲，最終以4-2戰勝對手，排名也上升到了積分榜第三位。
比賽結束后，富力隊主教練斯托伊科維奇非常興奮地表示：非常高興我們是贏球的一方，我們完成了既定目標。我們再次展示了實力和意志力，0比1落後的情況下沒有放棄，扭轉局勢、逆轉比賽，我非常滿意球隊今晚的表現。
隨後斯帥又進一步表揚了自己弟子們的表現：今天我們的球員帶著充足信心很好地遵守和執行戰術紀律。下半場我們踢出魔術般的足球，漂亮的傳球、堅定的決心、精彩的進球，這是我對球隊的期望，我們踢出了夢幻的足球。
本輪過後，富力隊的積分達到了36分，已經領先了身後的魯能、華夏、國安，不過斯托伊科維奇依舊保持著冷靜的頭腦：我並沒有關心積分榜，只是專注我的球隊，希望他們日復一日地取得進步。每場比賽都很艱苦，下一場客場對貴州對我們是挑戰，希望球員這一刻睡好吃好休息好，然後好好準備下一場比賽。要知道上半程我們場輸給貴州，其實那場比賽我們打得更好，配得上更好的結果，希望下一場比賽能處理好一些細節，避免重複犯錯。
最後，再次提及越秀山主場在更改顏色后帶來的好運，斯托也坦言：在主場換了顏色后我們也取得了主場5連勝，進球效率也非常高，球迷都希望看到這樣的表現，非常開心看到我們踢出魅力足球。但這一切都是因為球員努力，不是因為顏色，雖然球場的金色還是很不錯。（於靜）
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