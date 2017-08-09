0-1！山東魯能客場0-1負於重慶當代力帆，未能從重慶帶走分數，鋒無力的問題再次凸顯，讓一些魯能球迷不滿。雖然本場比賽打入制勝球的是重慶力帆外援卡爾德克，但從全場比賽來看讓山東魯能球員感到防守最吃力的重慶當代力帆球員是有小摩托之稱的費爾南多。面對費爾南多，山東魯能球員多次犯規，但經常攔不住。金敬道和王彤都因為防守費爾南多犯規領到黃牌，將因累計四張黃牌缺席下一輪主場與上海綠地申花的比賽。本場比賽，山東魯能一分未得，但代價極其沉重！

重慶小摩托費爾南多的威力有多大？很多中超後衛都領教過，廣州恆大有過很深的體會，費爾南多曾在重慶力帆主場與廣州恆大的比賽中上半場帶球狂奔60米破門，下半場再次奔襲破門，幫助重慶力帆2-1戰勝了廣州恆大，一戰成名。雖然在重慶力帆與山東魯能的比賽中沒有取得進球，但費爾南多給山東魯能防線帶來了巨大的壓力，並讓山東魯能付出了沉重的代價。第54分鐘，費爾南多帶球反擊，金敬道戰術犯規，被黃牌警告。第84分鐘，費爾南多帶球突破，又造成王彤鏟人犯規，王彤領到一張黃牌。這兩張黃牌並沒有讓山東魯能在本場比賽中處於人數上的劣勢，但給下一輪中超比賽帶來了很大的影響。金敬道和王彤都將因為累積四張黃牌停賽，無法參加山東魯能與上海綠地申花的比賽，到時候馬加特的排兵布陣又要捉襟見肘。雖然沒有讓費爾南多在本場比賽中上演奔襲破門的好戲，但山東魯能付出的代價非常大，而且是建立在未能從客場帶走分數的前提下，這種代價應該來說是不值得的！

在談到費爾南多時，山東體育頻道足球評論員王湛直言：「還是攔不住，今天過了魯能多少個人？加起來過了魯能半支隊。費爾南多就喜歡反擊。費爾南多這個點，正常比賽都沒有很好解決。對於費爾南多限制不夠，就很麻煩。他屬於經常有神來之筆，趟恆大後防線。」

相對而言，山東魯能在防守費爾南多這種類型的外援時比較吃力。在今年足協杯1/4決賽首回合比賽中，馬丁斯的奔襲破門就給山東魯能的防線敲響了警鐘。面對這種速度快、突破能力強的外援，山東魯能缺少有效的遏制辦法，一味的拼身體往往效果不佳，犯規很容易給對方位置很好的自由球，而即便不犯規，有時候會在身體對抗中吃虧，顯得很狼狽，在重慶力帆與山東魯能的比賽中就出現過這樣的場景。

在中超賽場上，把球交給他，他自己憑藉個人能力一路帶球到對方禁區內射門得手的「單幹型」外援很吃香，這種類型的外援往往被稱之為黑又硬。諸如像費爾南多、馬丁斯、巴索戈這樣的黑又硬外援，不僅身體素質好，而且突破能力強，速度快。而山東魯能目前擁有的前鋒不具備這種素質，普遍是搶點型前鋒。佩萊、西塞速度都不快，盤帶能力也一般，有時候還會爭搶同一落點，進攻點不多，對方防守起來不吃力。西塞看上去只黑不硬，基本上是一個機會主義者。山東魯能本賽季多次在比賽中鋒無力，外援很少憑藉個人能力撕碎對方防線。塔爾德利本賽季狀態出色，但無法避免傷病。在塔爾德利缺陣的情況下，山東魯能的進攻犀利程度明顯下降，誰來破門是一個大問題。如果山東魯能也有一個費爾南多類型的外援，或許進攻能力會有不小的提升。另外，山東魯能邊路傳中質量低的問題仍然很嚴重，佩萊和西塞得不到有效支援，殺傷力不大。

（李哲）