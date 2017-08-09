魯能補時遭兩記悶棍!西塞絕殺變扼殺+爭議點球北京新浪網 (2017-08-09 22:45)
8月9日晚，山東魯能在中超第21輪比賽中客場0-1不敵重慶當代力帆，全場比賽進行到補時最後一分鐘時，場上高潮迭起，西塞的一次漂亮的壓哨頭槌攻門從有可能的「絕平」被力帆門將鄧小飛演變成了神撲，而在全場比賽最後時刻佩萊的頭槌疑似打在了力帆後衛劉歡的手臂上，魯能隊員進行投訴示意這是一個點球，不過主裁判王哲沒有做出任何判罰，隨即吹響了終場哨音。
第95分鐘，劉彬彬邊路弧線球傳中，西塞高高躍起頭槌攻門直奔球門，鄧小飛在千鈞一髮之際迅速移動飛身將球托出。這次精彩的撲救也扼殺了魯能終場扳平的機會，而鄧小飛的這次撲救完全有實力當選本輪的最佳撲球救，魯能錯失了扳平進球。第97分鐘，佩萊的頭槌疑似打在力帆防守隊員劉歡的手臂上，但主裁判王哲拒絕判罰點球。
全場比賽最後一分鐘，魯能將球傳入禁區做最後一博，佩萊利用身高優勢力壓力帆隊長吳慶跳起頭槌射門，皮球疑似打在了力帆後衛劉歡的手臂上，蒿俊閔，佩萊和王彤等人向主裁判王哲投訴應該判罰點球，不過王哲沒有理會隨即吹響了終場哨音。
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