山東隊官宣雙外援：泰勞森+莫泰尤納斯北京新浪網 (2017-08-09 22:51)
山東隊官方宣布雙外援人選
日期:8月9日消息，山東隊官方宣布雙外援人選：小外援是泰-勞森，大外援是多納塔斯-莫泰尤納斯。
以下是山東隊官宣的內容：
隨著2017-2018賽季CBA職業聯賽開賽的臨近，山東高速男籃聯賽備戰正在如火如荼地進行，近日俱樂部已確定新賽季兩名外援人選泰-勞森、多納塔斯-莫泰尤納斯，並已完成與兩名外援的簽約工作。
美籍外援泰-勞森（Ty Lawson），1987年11月出生，身高1.80米，體重88公斤，司職後衛，先後效力於掘金、火箭、步行者和國王等多支NBA隊伍。
立陶宛籍外援多納塔斯-莫泰尤納斯（Donatas Motiejūnas），1990年9月出生，身高2.13米，體重101公斤，司職中鋒，先後效力於火箭、活塞、鵜鶘等多支NBA隊伍。
（大葉）
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