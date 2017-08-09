貴為如今的世界排壇女皇，朱婷在成長過程中一直把韓國女排領軍人物金延璟視為偶像。如今的朱婷無論是從實力、影響力、賺錢能力都完全超越了金延璟。兩人身為中韓兩國女排隊長，處事方式也是截然不同！當金延璟怒批韓國隊友時，朱婷卻在維護隊友！

近日，韓國女排隊長金延璟在出征亞洲錦標賽前受訪，罕見地點名怒批20歲的隊友李在英：「這次的比賽，國家隊必須召回李在英。我聽說她已經參加了俱樂部近期所有的比賽，也可以正常訓練了，但是偏偏沒進國家隊。難道就僅僅是大型的國際比賽才願意參加？」挨批的李在英在恢復性訓練中突然嚎啕大哭，「金延璟前輩，我也想做些什麼。你們為了國家隊的比賽真的很辛苦，我也想馬上披上國家隊戰袍比賽！」李在英方面解釋其在受傷后處於恢復性訓練的階段，「加入國家隊只會給她們增加負擔。」

當李在英以受傷還在恢復為由不願意去韓國國家隊時，中國女排的張常寧則在剛剛傷愈情況下就火線復出為中國女排3-0橫掃巴西立下汗馬功勞，雖然隨後比賽狀態起伏不定，但張常寧也是竭盡全力，甚至搞得腳傷有復發隱患。在隨後還有全運會任務的情況下，張常寧為國效力的責任感完爆韓國人。

當金延璟怒火中燒批新人隊友不為國效力時，中國女排隊長朱婷則主動攬責，為新人隊友主動背鍋：「奧運會以後重新開始，隊里來了好幾個新隊員，看著高意、王媛媛、錢靖雯、刁琳宇她們，我會想到2013年的自己，那時候我也很青澀，是老隊員帶著我打出來的，現在我們帶著小隊員打，打得不夠好，說明我們這些大隊員不夠成熟，特別是關鍵的時候，我們還應該做得更好。」

作為國際排壇兩大王牌級巨星，朱婷和金延璟處事方法，性格並不相同，但並不妨礙朱婷把曾經強大的金延璟視為偶像。2013年瑞士女排精英賽，當時還不到19歲的朱婷公開表達了對金延璟的崇敬，朱婷說：「我偶像是韓國的金延璟。她打球特別有朝氣，點很高，她扣球不像其他人一樣線路比較單一，她的線路比較散。跟她比的話，還是覺得霸氣不夠。」

金延璟也對當時展現出巨大潛力的朱婷讚賞有加：「有朱婷這樣一位粉絲，我很開心。她是一個有著美好前程的年輕球員。」2015年女排世界杯中韓之戰，中國女排3-1戰勝韓國，金延璟獨得27分、主攻朱婷斬獲16分，比賽中朱婷不慎崴腳。賽后金延璟抱著自己專用的理療設備，到房間里看望朱婷。當朱婷去年在土超征戰度過22歲生日時，金延璟也專門趕來為她慶祝生日，兩人可謂惺惺相惜！

內訌！朱婷偶像批哭韓國球員 朱婷主動背鍋維護新人完爆韓國隊長

身為韓國和中國女排的隊長，金延璟和朱婷都為各自目前問題多多的國家隊操碎了心。相比較而言，朱婷更願意給年輕人成長空間和時間，金延璟則採取了更激烈的態度批評新人，將內訌曝光在媒體面前。

（足壇宙斯）