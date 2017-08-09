左右開弓!富力擁有最強邊路組 一人一腳傳暈蘇寧北京新浪網 (2017-08-09 22:31)
主場再次迎來4球大勝！廣州富力豪取聯賽4連勝，扎哈維和雷納迪尼奧兩大外援各入一球，再次引領主場進球狂潮，不過本場比賽富力兩條邊路進攻，讓蘇寧防守球員無從招架，兩個邊後衛姜至鵬、唐淼各自奉獻一次助攻。
上半場傷停補時階段，富力邊路進攻發揮到極致，先是右路唐淼送出傳中球，雖然中路無人搶到皮球，但後點的姜至鵬得球再次起球傳中，這一次讓盧琳獲得了門前墊射空門機會，富力1-1扳平了比分。
下半場第61分鐘，唐淼右路再度送出傳中球，這一次皮球精準找到了禁區內的肖智，後者輕鬆頭槌完成破門，富力3-1擴大領先優勢，也徹底熄滅了蘇寧的反撲勢頭。、
本賽季扎哈維和雷納迪尼奧的出色發揮，讓富力進攻勢如猛虎，連續5個主場至少打入4球，足協杯和中超更是兩場4-2送給廣州恆大，而在兩大外援尖刀之外，富力兩個邊後衛姜至鵬和唐淼也有著出彩表現，他們一左一右的傳中和突破，往往能夠扯開對手的防線，要麼傳出威脅球到禁區，要麼為兩把尖刀扎哈維和雷鳥扯開空間。
在富力主帥斯托伊科維奇的進攻思路中，邊路進攻就是很重一部分，姜至鵬和唐淼本賽季均打滿了全部21輪聯賽，其中唐淼全部首發並打滿全場，姜至鵬首發19次替補2次，這一左一右的組合，可以說是目前國內最強雙邊後衛組合，接下來的國足12強賽名單，姜至鵬作為國足常客入選沒有疑問，唐淼最近兩場一球一助攻，能否被國足教練組選中呢？
（瑪塔）
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