文章來源：申來之筆

理論上，最快本周日的時候，泰達隊的積分就可以墊底了。延邊下輪客場挑戰亞泰，只要能夠取勝的話，甚至有希望逃出降級區。這場比賽，泰達不僅讓自己接近地獄，而且還放生了保級對手，堪稱雙重打擊。

一

2001年的時候，我開始從事足球記者這個職業，第一份工作就是採訪剛剛升入甲B聯賽的天津立飛。這個名字有些年代久遠了，不過熟知天津足球歷史的人都清楚，這支球隊的老闆李桐瑞。

當然，李老闆最有名的經歷還是1997年的時候接手了天津隊，不過很不幸年底降級了，後來轉讓給了泰達集團。當時我和李老闆聊過，不過他已經不願意回憶往事了，他只是告訴我，「如果外援發揮更好一些的話，球隊不至於降級。」對了，其中一個外援就是今年國安已經下課的主教練何塞。

其實當年天津隊降級，並不僅僅是外援有些水的問題，而是球隊在陰差陽錯的時候違規派上了遲嶸亮，中國足協將這場平局判定為天津隊0比3輸球。就是這一分讓球隊最終降級了，後來圈內人都在說，「降級球隊的共同特徵是，不作不會死。」

這一次，泰達看起來內部出事了，不僅僅是球隊方面，俱樂部的每一次決策似乎都有問題。以最重要的教練這個環節來看，從德拉甘到帕切科，都在中超證明過執教能力，不過兩個人擅長的技戰術打法完全是兩個極端，球員們就在完全不同的戰術理念中搖擺不定，根本沒有延續性可言。

至於李林生，當初俱樂部並不信任他，所以才為他設定了4輪7分的目標。沒有完成既定成績，但他還是被轉正了，原因是沒有更好的外教人選，最熟悉球隊的才是最合適的。所以輸給延邊之後，尷尬的不僅僅是李林生，還有俱樂部高層。球隊在最合適的時機沒有換帥，接下來是否會賭一把呢？

有人評價李林生，慈不掌兵，義不養財，他的親和力是優勢，但未必會帶來什麼效果。這句話有一定的道理，其實李教練最大問題還是遲遲無法進入主教練這個角色，他在排兵布陣和臨場指揮方面都會引發外界的質疑。換句話說，那就是主教練氣質的問題了，沒人否認他的敬業和勤奮，但有時候這份工作還需要果斷和專制。

二

當斯蒂夫晃過杜佳，把皮球送進空門的時候，曹陽還在身後玩命回追。自從2000年代表泰達完成處子秀以來，曹陽在場上從未沒有這麼累過，不停在身後補位搶斷，要知道他已經36歲了，在足球場上已經接近退休的年齡了。

其實不僅僅是曹陽，很多球員已經很拼了。上輪比賽趙宏略和胡人天拼到受傷，這場比賽譚望嵩和杜佳都頭纏繃帶繼續比賽。所以再去責難球員們不夠賣力顯然說不過去了。那麼球隊如今這一切究竟誰是責任人？主教練還是決策者呢？

泰達足球走到如今這個地步，並不是偶然的，從足協杯冠軍、聯賽亞軍，到變成無欲無求的一支球隊，再到連續幾年陷入保級泥潭中，下墜趨勢還是比較明顯的。所以這場比賽即使開出了800萬的贏球獎金，也不會挽救球隊。有的時候，用錢能辦到的事情都是小事，泰達足球的墜落是小事嗎？

早幾年的時候，泰達足球已經失去了進取心，那是一種十足的暮氣。賣掉球隊核心，毀掉青訓體系，荒廢訓練基地，然後把錢都砸在一線隊保級上，很難說這一切究竟是為了面子還是政績。所以老天最後是不會放過這些錯誤決策的，降級其實並不是一件壞事。

嚴格意義上來說，泰達還沒有到絕望的時候，聯賽還剩1/3比賽。論投入，遼足和延邊依然是危險的。論實力，目前這支泰達隊不應該在降級行列。但論士氣和心理，恐怕就不好說了，而這其實才是保級的關鍵。

這場輸球應該可以警醒所有人了，泰達足球走到如今這個地步，決策失誤固然會影響到球隊成績，但俱樂部乃至上級部門的工作思路其實問題所在。二十年，泰達足球已經接近回到了起點，這難道是當初涉足這個行業的初衷嗎？