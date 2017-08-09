郭艾倫：若我不是受困犯規 或許能做更多貢獻北京新浪網 (2017-08-09 22:36)
郭艾倫在比賽中
日期:8月9日，2017男籃亞洲杯中國隊首戰87-96不敵菲律賓隊，郭艾倫得到18分5助攻但是在第四節5次犯規離場。郭艾倫賽后表示，開局打得太差是導致最後未能翻盤的關鍵。
郭艾倫在第四節還剩下4分鐘左右吃到個人第五次犯規，提前畢業。這對於他來說也是非常糟糕的體驗。賽后，他在自己的微博上表示，「記憶里很久沒有被罰下過比賽了。」
憋屈、遺憾都是失利之後的情緒過程，但理智想來，還是有很多可以總結的原因。郭艾倫說：「我覺得主要還是今天發揮的水平有影響，雙方條件相同，沒有藉口。這場比賽很遺憾，我們開局打得太次了，進入不了狀態，導致了這場比賽的失利。」
最多的時候落後17分，這讓電視機前的球迷們都覺得沒有希望了，但是經歷過長沙亞錦賽的中國男籃已經越來越有韌性，他們漸漸在下半場找到了自己的感覺，「後面有段時間打得好，但是沒把握住機會。」郭艾倫說。
「我個人來說受犯規困擾，如果最後時刻在場上的話，或許能為球隊做出更多貢獻。我們上半場打得太死了，上半場我們一直想打一個風格，但是沒有跑起來打。我們就是看著對方身高有劣勢，我們越打越慢，越打越提不起精神。」他解釋說，「下半場防守和積極性上來了，把比分追回來了，上半場不是我們的風格。」
（晨曦）
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