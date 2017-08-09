越秀山的「扎球王」今晚又發神威，一記世界波技驚四座，兩次傳球直接助攻隊友得分，扎哈維又一次帶領著球隊高奏凱歌。聯賽僅僅打了21輪，扎哈維就轟入了23個進球，領先射手榜排名第二的高拉特和武磊已達十球，扎球王就像是一台設備先進的「進球機器」，只要按上射門鍵，就像程序設定好的一樣指哪打哪，那進球效率，真是不得不讓人嘆服。

面對漸有起色的江蘇蘇寧，廣州富力有些立足未穩，開場2分鐘就被R馬偷襲得手。不過此後的富力開啟了自己的傳控模式，恆大都在此兩度慘敗，更別說今年為保級而戰的假豪門江蘇蘇寧了。扎哈維只要開啟戰鬥模式，誰都逃不過悲劇命運。扎球王先是助攻盧琳扳平比分，隨後在下半場第56分鐘，他單槍匹馬從邊路殺到中路，面對張曉彬和穆坎喬的圍搶，他快速擺脫晃過防守，一腳精彩的弧線直接攻破蘇寧球門，也幫助富力在主場實現反超。

對於扎哈維來說，這種世界波本賽季都已經數不清打進過多少個了。要麼來個梅開二度，要麼來個世界波展示下王者風範，甚至偶爾還來個大四喜刷刷數據。扎哈維的進球效率之高真是令人咋舌，也許他的身體不如胡爾克和高拉特強壯，但他的進攻手段無疑比他們更多；也許扎哈維的速度不如重慶的小摩托和河南的巴索戈，但他人球結合同樣完美無瑕，時常來個單騎闖關單刀赴會；也許扎哈維的身高遠遠不及魯能的義大利中鋒佩萊，但他卻總能爭到第一點，或完成致命一擊或擺渡助攻隊友。扎哈維往往能以對手意想不到的方式獲得起腳射門的機會，並取得進球。他可以近距離搶點，也可以打進精彩的世界波，可以頭頂，也可以腳踢，更可以左右開弓，可以說十八般武藝樣樣精通，讓人想像不到下一個進球會以什麼方式打進。

21輪聯賽打進23個進球，領先射手榜第二名多達10球，這樣的進球數據很是恐怖，但如果翻看扎哈維歷年的進球簿，這似乎只是他的正常發揮而已。特維斯、拉維奇、胡爾克名氣更大？佩萊的戰術作用無人可替？索里亞諾、塔爾德利最近很火？在扎哈維23個進球面前，所以的名望和紙面分析都是浮雲，實實在在的進球才是真本事啊！用富力老闆張力的話說就是，「我們的外援都是靠團隊挖掘來的，轉會費不多，扎哈維很棒，今年金靴應該沒問題了，這是性價比最高的球員，他是個物超所值的球員。」

2014賽季，埃爾克森在中超聯賽出場28次打進28球，打破了2006年李金羽保持的中超單賽季26球紀錄。本賽季聯賽還剩9輪，扎球王距離28球的中超紀錄僅差5球，可以說在不出現重大傷病等意外情況，扎哈維破紀錄就是分分鐘的事。2017賽季，大牌外援如雲，卻是扎哈維一統天下的時代。

（邰曉鵬）