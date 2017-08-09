全隊半裸!富力男模團再度來襲 女球迷坐收福利圖北京新浪網 (2017-08-09 22:44)
富力球員賽后更衣室合影
富力男模天團再度來襲，今晚主場4-2大勝江蘇蘇寧后，廣州富力球員唐淼在微博上曬出了賽后更衣室合影，富力球員全部都赤裸上身，露出了撩人的肌肉，只有主教練斯托伊科維奇和俱樂部副董黃盛華傳射T恤，富力男模團的身材讓人羡慕。
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