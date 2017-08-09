隨著今晚魯能在重慶奧體中心0-1不敵力帆，球隊已經連續三個賽季在重慶沒有贏過球，而2負1平難求一勝的戰績將繼續延續，自力帆2015賽季重返中超以來，雙方6場交手中，魯能僅贏一場，可以說力帆已經成為了魯能的苦主。

2015賽季，魯能主場3-0擊敗了重返中超的力帆，此後就一直延續對對手不勝的戰績，下半賽季客場2-2戰平力帆；2016賽季力帆主場2-1絕殺魯能，客場1-1與魯能戰平；今年力帆客場1-1戰平魯能，今晚主場1-0擊敗魯能。魯能三個賽季六次聯賽戰力帆取得1勝3平2負的戰績，這個成績顯然是不盡如人意的。

而魯能付出的代價也十分嚴重，兩名主力王彤和金敬道將累計4張黃牌在下輪停賽，魯能接下來的賽程更加嚴峻，可以說每場的得失都關係到亞冠名額的歸屬，在塔爾德利傷勢還未完全康復的情況下，魯能接下來的路任重而道遠。

（新體）