0-2，在中超聯賽第21輪的一場較量中，主場作戰的河南建業2球輸給了來訪的長春亞泰。雖然比分差距不能算懸殊，但在整場比賽的內容上建業可以說是完敗給了對手，最令建業球迷擔心的是，球隊在進攻和防守兩端完全只依靠巴索戈與戈麥斯，其他球員對於球隊的幫助小之又小。

本賽季頂著喀麥隆國腳的光環，巴索戈空降航海體育場，在他加盟之後的比賽中，他也用表現證明了自己的實力。本賽季中超他出場16次，打入4球，雖然進球數不是很多，但他在場上的殺傷力卻十分出眾。巴索戈腳下技術靈活，速度奇快，很多後衛在防守他的時候都只能採取犯規戰術。但就是這樣一把尖刀在今晚對陣亞泰的比賽中卻失去了往日的鋒利，本場比賽亞泰對於巴索戈可謂關照有佳，喀麥隆人一但得球身邊就有2-3名的亞泰球員，而這樣的盯防也使得巴索戈很難施展出他的速度絕技，更令人無奈的是，建業的進攻基本只靠巴索戈一人，一旦巴索戈被對手防死，建業的進攻也變得毫無威脅。

進攻靠巴索戈，防守建業則是完全仰仗戈麥斯。戈麥斯在加盟建業后的確為球隊的防線做出了突出的貢獻，他身材高大，防守面積廣，對於高空球擁有著統治權，但今晚的戈麥斯卻失去了他往日的風采。亞泰的首粒進球，在蔣哲完成邊路突破后，戈麥斯漏掉了前插的伊哈洛導致了丟球；第二粒失球也是戈麥斯沒有封堵住亞泰的傳中路線，導致球隊城池被迫。如此的分析並不是責怪戈麥斯，而是為了凸顯建業其他隊員的防守專注度，今晚建業防線的表現可以說只要戈麥斯失位，建業的城池就將告破。

足球是11個人的運動，如果僅僅靠巴索戈和戈麥斯兩個人的能力來填充球隊的進攻和防守，那麼這樣的戰術毫無疑問是失敗的。亞森現在需要考慮的是如何在進攻端給巴索戈多一些支持，以及在防守端如何填補戈麥斯失位所留下的空擋。（Roy2Jaw）