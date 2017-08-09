日期:8月9日消息，據巴西媒體《UOL》報導，上海上港外援胡爾克在接受巴西媒體採訪時表示加盟上海上港是一個正確的決定，我和我的家人在上海過得很開心。中超聯賽競爭激烈，但可惜只能上3名外援。而俄超聯賽允許6名外援出場。中超冠軍對於上海上港來說是最重要的目標。

在對比俄超聯賽和中超聯賽時，胡爾克坦言：「有一些區別。這裏的外援有限制，只能上3人。而在俄羅斯，可以允許6人出場。因此，你在俄超可以進一步加強你的球隊。這並不是說中國聯賽水平比較低，相反，這裏競爭激烈，中國球員的水平每年都在提高。中超聯賽是很不錯的，可惜他們只允許上3外援。」

胡爾克否認上海上港本賽季的首要任務是爭奪亞冠聯賽冠軍，他坦言：「我們會考慮所有比賽，但對我們來說最重要的冠軍是中超聯賽冠軍。上海上港從未贏得中超聯賽冠軍，我們正在利用這個機會爭取冠軍，並嘗試在今年奪得中超冠軍。如果我們成功了，這對於我們來說將是非常好的。亞冠聯賽是一項國際比賽，是非常重要的，但更主要的目標還是中超冠軍。」

胡爾克稱加盟上海上港是正確決定，在上海過得很開心，「感謝上帝，我在俄羅斯贏得了一切，並決定來中國。我相信我們做出了正確的選擇，我在上海過得很開心，我的家人也是如此。上海什麼都有，這是驚人的。我來到這裏之前，我跟埃爾克森談過。他告訴我上海的魅力。當我來到這裏，我很驚訝，這裏很漂亮。」

在談到上海上港球迷時，胡爾克坦言：「從賽季開始的時候，他們就一直跟著我們。每場比賽都給予我們支持。我們的主場的球迷越來越多。你可以看到球迷是興奮的。當我們到了客場，我們會在機場、酒店感受到他們的支持。這要求我們要做到最好。我們這樣做的目的就是為了儘可能在今年年底慶祝奪得冠軍。我很高興（能取得這麼多進球和助攻），我希望繼續提升這些數據。」

胡爾克來華踢球后沒有入選巴西國家隊，但他想再次代表巴西國家隊參加世界杯賽，「是的，但是這首先要取決於球員，你要發揮出較高的水平。然後，就是等待機會。如果你達到了要求，你就能入選。在巴西國家隊，有3名在中國踢球的球員，兩個是主力。所以一切皆有可能。」

在談到中超聯賽近年來引援方面的熱潮時，胡爾克表示：「當他們得到優秀的球員，一定會補強實力。這不僅在賽場上有助於球隊，也提高了知名度。你引進高水平的球員，也有可能幫助中國足球。」

胡爾克不後悔自己沒有登陸歐洲五大聯賽，「不，對於我的決定，我從來沒有後悔過。我已經很幸福了。我可以實現我的夢想。在俱樂部，我獲得了冠軍。在國家隊，我參加了世界杯。對於我來說非常有意義，我不後悔任何事情。感謝上帝，我做出的決定是成功的。你永遠不知道會發生什麼。我在這裏很快樂，但我不知道明天會怎樣。我還有三年的合同，我的未來交到上帝手中。」

在談到自己與博阿斯的關係時，胡爾克直言：「我們關係非常好。我們是很好的朋友，一起工作了很長時間。在波爾圖、在澤尼特，現在在上海，我尊重他。」

（李哲）