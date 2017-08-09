被罰下場的郭艾倫賽后說：今天真心後悔北京新浪網 (2017-08-09 22:20)
2017男籃亞洲杯中國隊首戰87-96不敵菲律賓隊，郭艾倫得到18分5助攻但是在第四節5次犯規離場。
今天比賽中郭艾倫很早就背上了4次犯規，第四節他曾帶著球隊打出一波反擊高潮，但是最後第5次犯規卻讓他只能離場，而中國隊的反擊也就此止步，沒能上演逆轉，如果郭艾倫能堅持到最後，也許本場比賽的結果會有所不同。
對於今天自己表現，郭艾倫發微博感嘆很後悔：「記憶里很久沒有被罰下過的比賽了，那一刻真不想下場，真想繼續打，現在心裏憋著一股氣沒出去。今天真心後悔，唉」
今天中國隊和菲律賓隊的比賽中，雙方打到後期動作都越來越大，火藥味也越來越濃，因此裁判對於球員的動作吹罰的也更加嚴格，用這種方式來限制可能出現的衝突，所以在第四節出現了大量的哨聲，郭艾倫也因為一次撲搶領到了個人第5次犯規。
正如主帥杜鋒賽前所說，亞洲杯第一場比賽是需要讓大家來適應的，希望中國隊在輸掉了本場比賽后能馬上進行調整，更快的適應比賽的節奏。
（嘀嗒）
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