（中央社記者康世人新德里9日專電）印度政府突然禁止，非營利數位圖書館「網路檔案館」旗下的「網站時光機」服務，這讓印度民眾更難揭穿網路流言，甚至影響反腐。



印度網路檔案館（Internet Archive）旗下的網站典藏館「網站時光機」（Wayback Machine），儲存超過1500億頁網頁，是印度網友愛用的公共網路工具之一。網友可尋找舊網頁資料或進行相關研究，同時揭穿謊言，或阻止政治人物和組織延遲兌現承諾。



「今日印度」（India Today）報導，印度政府已封鎖網站時光機服務，有些服務供應商日前阻擋用戶登入網站時光機。



這次禁令與印度政府過去封鎖色情網站與盜版檔案下載網站等不同，因為網站時光機是公共的網路工具。



印度政府並未說明為何封鎖，網路檔案館詢問電信部和電子資訊技術部，但沒有回音。



網路檔案館聲明指出，至今沒有收到相關部門回覆，對此表示失望和關切，希望盡快瞭解為何網站時光機被封鎖，同時希望檔案館旗下各項服務與網站，能夠提供完整的服務。



網站時光機對印度網友來說，是非常有用和有價值的工具，用戶可透過服務找出網路謠言。網站時光機和網路檔案館和官方機構保持距離，以維持中立性。



例如，印度政府公布公告後，如果撤回，特別是官方有意隱瞞的事，就能在網站時光機上，找到已撤回的公告內容和相關網頁資料。



透過網站時光機，網友也能找到網路上，曾被披露或報導過的政治人物或組織的承諾，揭穿或突顯政客或組織，拖延兌現承諾。



報導指出，印度電信部和相關官員，可能不喜歡見到網站時光機提供民眾揭穿政治人物，或機構謊言的服務，因而遭到封鎖。1060809