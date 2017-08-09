微軟用戶小心 惡意軟體偽裝亞馬遜信件中央社 (2017-08-09 20:53)
（中央社記者吳家豪台北 9日電）微軟日前在官網張貼資訊安全公告，新型的詐騙郵件會偽裝亞馬遜等寄件人，會透過電子郵件連結到偽裝成微軟技術支援的網頁，誘騙用戶下載或感染惡意軟體，導致個資外洩。
微軟公告指出，手法翻新的詐騙郵件會偽裝亞馬遜等寄件人，其信件主旨與內文會假冒訂單問題、發票中獎等訊息，誘騙收件人點擊網頁連結。
一旦用戶上當，會連結到假冒微軟官方技術支援的網頁，甚至跳出藍色畫面假裝當機，誘騙用戶下載假的安全防護程式，事實上卻是惡意軟體，藉此偷取個資。
微軟提醒，Windows 10作業系統的「創作者更新」可防堵此類進階威脅及網路攻擊，建議用戶趕緊升級，並將系統更新到最新版本。1060809
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