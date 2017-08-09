（中央社台北9日電）中國大陸日前宣布在吉布地正式啟用第一個海外軍事基地，金融時報指出，多年來中國大陸一直在動盪的南蘇丹試驗、完善和擴大影響力，顯示中國大陸長期堅持的不干涉政策正在鬆動。



國際危機組織（International Crisis Group）資深分析師柯普蘭（Casie Copeland）與前資深中國分析師謝艷梅為金融時報（Financial Times）撰稿指出，中國大陸最早捲入南蘇丹衝突是事態使然。



面對2013年10月爆發內戰的南蘇丹，中國大陸一改撤出的外交慣例，在非洲之角（Horn of Africa）請求中國大陸介入調解時，中國抓住了這個機會。



柯普蘭與謝艷梅指出，中國大陸在該地區的強大經濟實力意味著對原本不會妥協的各方具有影響力。南蘇丹政府和叛軍都清楚，蘇丹和南蘇丹經濟的存亡都繫於中國大陸的石油投資。當中國大陸發聲時，他們不能不聽。



2015年，中國大陸外交部長王毅將南蘇丹交戰各方與地區調停者找來會商時，並未產生具體協議，但爭取到各方同意不攻擊石油基礎設施，並重啟本已陷入停滯的和平進程。



中國大陸也很技巧地把握人道救援的時機與方式，讓效果和影響力最大化，並以看得見的方式，確保獲得政治好感。



由於保護油田是優先任務，毫無疑問，中國大陸在一定程度上是受自身利益驅使。但中國大陸也感到時機已經成熟，可以試驗一種新的、更加積極主動的外交政策，更好地保護自身海外利益，在國際安全事務中發揮影響力。



雖然中國大陸樂於為談判擺好桌子，但不願公開提出解決方案，也不願強制執行結果，但中國大陸在南蘇丹的努力是相對成功的，卻也正在影響中國大陸的外交政策辯論。



柯普蘭與謝艷梅認為，北京仍然堅持「不干涉他國內政」的外交政策信條，但不可否認中國大陸在非洲乃至全球事務中的角色正在擴大。這對傳統大國形成補充，但也需要其他國家的接納和相應調整。1060809