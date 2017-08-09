（中央社台北9日電）針對洞朗地區爭議，大陸新華社今天發表評論文章，用語更見嚴厲，稱印方「玩火自焚」、「應對由此產生的一切嚴重後果負責」。



這篇署名評論文章指出，印軍非法越界已有50多天。儘管中國一再呼籲印方立即無條件將越界邊防部隊撤回，但迄今印方對此置若罔聞。



文章指出，事件發生以來，印方一再「炮製種種藉口，賴在中國領土上不走，根本目的是企圖製造洞朗地區領土爭端的事實，掩蓋非法越界事件的本質。」



文章還引用中國大陸國防部發言人任國強5日的講話說，中方的「善意不是沒有原則，克制不是沒有底線。」



根據大陸澎湃新聞網統計，自6月事發以來，至8月5日止，中國大陸官方已67次就印軍「非法越界」表態發聲。



中國大陸官方在評論國際事件時的用語，有一些被認為接近戰爭威脅，如前述「應對由此產生的一切嚴重後果負責」，又如「玩火自焚」。



該篇評論文章指出，中國從來沒有在國家主權和領土完整這個問題上做出妥協讓步，這是中國不容逾越的底線。印方若拒不「老老實實地退出去」，最終將「玩火自焚」，到頭來產生的一切嚴重後果應由印方負責。



根據中國大陸外交部5日發表的「印度邊防部隊在中印邊界錫金段越界進入中國領土的事實和中國的立場」文件，印度邊防部隊於6月18日攜帶武器和推土機等，越界進入中國境內阻擾中方施工，引發局勢緊張。



據中國大陸外交部發言人耿爽2日的說法，截至8月2日下午，印軍仍有48人連同1台推土機非法滯留在中國領土上。此外，印軍還有大量武裝人員集結在邊界線上和邊界線印方一側。1060809