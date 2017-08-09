在荷蘭傳出毒雞蛋事件後，比利時農業部長杜卡姆(Denis Ducarme)今天(9日)表示，荷蘭去年11月底就偵測出雞蛋中有潛在的有害殺蟲劑，距離在歐洲各地引爆這項醜聞已經是9個月以前的事了。

杜卡姆就毒雞蛋危機在比利時國會聽證會上表示，比利時食品安全局已經取得1份荷蘭內部文件，其中報告說，在2016年11月底的時候，已經在荷蘭的雞蛋中觀察到有殺蟲劑芬普尼(fipronil)。

杜卡姆表示，他一直在和鄰國荷蘭的農業部長聯絡，希望他們做出解釋，但荷蘭沒有做出官方回應。

在8月1日這起醜聞引爆之後，對荷蘭雞蛋出口商造成重擊，荷蘭當局已經下令，將超市中的所有雞蛋下架，同時呼籲消費者將已購買的雞蛋丟棄。

荷蘭當局暫時關閉了138處家禽農場，並可能撲殺數百萬隻雞。

除了荷蘭以外，德國、比利時、 瑞典和瑞士，也將數百萬顆雞蛋下架。

據信這起事件源自荷蘭「雞友公司(Chickfriend)」所使用的某種物質。