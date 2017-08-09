比利時：荷蘭去年就驗出蛋中有殺蟲劑中央廣播電台 (2017-08-09 19:20)
在荷蘭傳出毒雞蛋事件後，比利時農業部長杜卡姆(Denis Ducarme)今天(9日)表示，荷蘭去年11月底就偵測出雞蛋中有潛在的有害殺蟲劑，距離在歐洲各地引爆這項醜聞已經是9個月以前的事了。
杜卡姆就毒雞蛋危機在比利時國會聽證會上表示，比利時食品安全局已經取得1份荷蘭內部文件，其中報告說，在2016年11月底的時候，已經在荷蘭的雞蛋中觀察到有殺蟲劑芬普尼(fipronil)。
杜卡姆表示，他一直在和鄰國荷蘭的農業部長聯絡，希望他們做出解釋，但荷蘭沒有做出官方回應。
在8月1日這起醜聞引爆之後，對荷蘭雞蛋出口商造成重擊，荷蘭當局已經下令，將超市中的所有雞蛋下架，同時呼籲消費者將已購買的雞蛋丟棄。
荷蘭當局暫時關閉了138處家禽農場，並可能撲殺數百萬隻雞。
除了荷蘭以外，德國、比利時、 瑞典和瑞士，也將數百萬顆雞蛋下架。
據信這起事件源自荷蘭「雞友公司(Chickfriend)」所使用的某種物質。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
金車 黑麥汁．崇德發檸檬黑麥汁．皇家 黑麥汁．黑麥汁 荷蘭皇佳．康健生機 黑麥汁．台酒生技 黑麥汁．崇德發 天然黑麥汁．台酒 黑麥汁．噶瑪蘭 黑麥汁 220ml．噶瑪蘭 黑麥汁 330ml．Karamalz 黑麥汁 檸檬．崇德發 黑麥汁．龍泉金鑽黑麥汁．MAX 麥卡濃 黑麥汁．卡麥隆黑麥汁．黑麥汁 330ml．噶瑪蘭黑麥汁．荷蘭皇佳黑麥汁．台酒 紅麴 黑麥汁．崇德發天然黑麥汁．崇德發黑麥汁．黑麥汁 石榴．崇德發有機黑麥汁．黑麥汁 檸檬．崇德發黑麥汁 330ml．噶瑪蘭 黑麥汁．黑麥汁檸檬．黑麥汁 350ml．卡麥隆 黑麥汁．天然黑麥汁
人類何時會滅絕 保護傘何時被掀翻？專家們這麼說【北京新浪網】
谷歌眼鏡企業版開售 起價1829美元【北京新浪網】
諾基亞8真機曝光：風格接近原生安卓【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》