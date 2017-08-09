九寨溝強震 海基會：當地旅客台商均安中央社 (2017-08-09 19:50)
海基會副秘書長兼發言人李麗珍9日表示，據了解，在中國大陸四川九寨溝的台灣旅客、台商人員均安，也未傳出經濟損失。對於台灣願提供協助部分，陸方尚未回覆。中央社記者繆宗翰攝 106年8月9日
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