（中央社記者邱國強北京9日電）中國大陸國台辦今天傍晚以發言人馬曉光名義發布新聞稿說，九寨溝強震後，台灣各界以不同形式表達關切和慰問，國台辦表示感謝。但國台辦僅點名提到中國國民黨及一些台資企業。



這份新聞稿提到，九寨溝強震後，「『台灣各界』以『不同形式』表達關切和慰問。中國國民黨中央委員會來電表達慰問，祈盼災區民眾克服難關，早日完成災後重建。一些台資企業積極捐款，向災區捐贈食品和物資，支持當地救災工作。我們對此表示感謝。」



事實上，在九寨溝強震發生後，總統府、行政院、行政院大陸委員會、海峽交流基金會、民主進步黨等單位及機構均向中國大陸方面公開表達關切與慰問，並表示願意提供救援及協助。



然而，中國大陸國務院台灣事務辦公室在這份新聞稿中，隻字不提，僅以「台灣各界」4字帶過。1060809