物理治療所設置放寬 居家治療更方便中央廣播電台 (2017-08-09 18:00)
衛福部今天(9日)發布修正「物理治療所設置標準」，新增居家型的物理治療所設置辦法，讓行動不便的民眾可在家中或社區，就近接受居家物理治療，不必特地前往醫院、診所或物理治療所，同時也給予有意願專職從事居家物理治療業務之物理治療人員，另一種開業型態的選擇。
衛福部指出，因應人口結構老化，長照服務需求增加，居家或社區式服務成為趨勢，本次物理治療所設置標準的修正，將使物理治療服務更深入社區及家庭，有效改善部分醫療機構復健時段一位難求之情形，讓更多有服務需求的病人，透過到宅式物理治療，提升其服務可近性，達到長期且密集的治療成效。
衛福部說，修正條文也開放物理治療所可與職能治療所、語言治療所、護理之家等其他醫事機構「聯合設置」，提供民眾多元化、一站式的服務，省去接受不同治療得到處跑的麻煩。
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