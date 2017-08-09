（中央社新德里8日綜合外電報導）聽過相關簡報的人士透露，印度化解和中國大陸7週來軍事僵局的外交努力已碰壁，大陸國營傳媒因而大肆宣揚，將在雙方邊界採取無可避免的反制措施。



路透社報導，大陸堅持，印度應自北京和印度盟友不丹都宣稱擁有主權的洞朗高原單方面撤軍。



與印度總理莫迪（Narendra Modi）政府關係密切的消息人士說，大陸對印度在會談中所提解放軍相應後撤250公尺的建議，並未同意。



在這個檯面下進行的低調外交折衝下，大陸方面表示，只要政府高層批准，解放軍願後撤100公尺。



但自此沒了下文，只聽到大陸方面日益嚴厲警告，洞朗情勢已惡化。



另一名知曉這場會談的消息人士說：「協商陷入僵局，現在毫無進展。」1060809