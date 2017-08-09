（中央社柏林8日綜合外電報導）一名以色列裔藝術家指控社群網路推特（Twitter）未能刪除仇恨言論推文，於是決定親手處理，他把這些冒犯推文用模版噴漆噴在推特位於德國漢堡總部外的馬路上。



路透社報導，影片分享網站YouTube上的一支影片顯示，這名藝術家夏比拉（Shahak Shapira）和維權夥伴在路面噴上「德國需要對伊斯蘭進行最終解決方案」、「讓我們用毒氣毒死猶太人吧」等字句，顯然指的是二次大戰期間，德國納粹政權對歐洲猶太人進行種族滅絕的行徑。



夏比拉表示，自己已經向推特通報約300則仇恨言論事件，但只有9則獲得官方回應。



夏比拉在7日張貼的影片中說：「如果推特強迫我看這些東西，那他們自己也得看一下。」他還說，這些言論違反推特的社群規範。



德國一直竭力為當年納粹犯下罪行贖罪，仇恨言論在德國是格外敏感議題。



推特發言人告訴路透社，基於隱私因素，推特不會對特定或個人帳號做出評論，但公司嚴格執行規定，也已經加強監督推特上的辱罵問題。



這名發言人還說，推特目前正在處理的辱罵帳號是去年同期的10倍。



夏比拉說，臉書比推特更積極回應他的要求；他回報了約150則仇恨言論，其中有80%已被臉書移除。



夏比拉還說，當推特刪除屈指可數的冒犯推文時，從來都不會另外知會他。



他說：「我挑選部分他們沒有刪除的推文，然後來到漢堡（Hamburg），把這些推文大剌剌擺在推特辦公室前面。」（譯者：中央社李佩珊）1060809