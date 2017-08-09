【台灣醒報記者王慶宇綜合報導】車輛材料未來將有新選擇！一群荷蘭埃因霍溫理工大學的大學生，成功利用甜菜與亞麻，製造出一台輕量電動車，且最高時速可達80公里/小時。該團隊也已經向荷蘭車輛管理局申請，預計在今年稍晚進行道路測試。

根據《路透社》報導，一群荷蘭埃因霍溫理工大學的大學生利用甜菜提煉出樹脂後，在樹脂上覆蓋亞麻，並用這個複合材料做成一台輕量化的電動車。其中一名大學生亞尼克就表示，整台車只有輪子跟懸吊系統不是環保材料。

《路透社》指出，這個複合材料的強度重量比與玻璃纖維類似。整台車的車價更只有310公斤重。正因為他的輕量，這台被命名為「Lina」，且是可以乘載4人的環保電動車，最高時速可達80公里/小時。

網路新聞《inhabitat》進一步指出，當該團隊提煉出樹脂之後，就將其灌進蜂巢狀的模組，再用兩片亞麻夾起來，形成輕量但是堅固的複合材料。然而，這個團隊也承認還有一些待解決的問題。

團隊領導人努德就表示，這個複合材料目前還只是原型，且需要進一步的研發與測試。他表示，這個材料受到撞擊時不會跟金屬一樣彎折，反而會因為「缺乏彈性而直接斷裂。」

儘管如此，他們仍對Lina頗具信心。他們表示，已經向荷蘭車輛管理局申請試車許可，只要當局一核准，就會進行道路測試，繼續改良這部具有潛力的環保車。