（中央社台北9日電）前中國大陸國務院總理周恩來專機一直停放在安徽肥東縣。當時收購的企業曾表示將建造民間航空博物館，展示這架三叉戟飛機。不過現在傳出這架專機將被拆解運走，賣往內蒙古。



安徽網、新安晚報記者4月前往肥東縣橋頭集鎮小韓村探訪發現，這架5050號三叉戟飛機停放在一座苗圃大門附近，機身鏽跡斑駁，油漆脫落嚴重，飛機起落架被固定在水泥墩上。飛機引擎位置是空的，裡面填充許多小石頭，兩側機翼上有不少斷磚、石頭。



報導指出，2010年時，安徽寬越置業集團張聖寬買下這架載著周恩來出訪過多個國家的三叉戟飛機。他將飛機運到合肥煙墩，後來才輾轉運到現在這個地方。飛機在荒野中已經放置7年之久。



該集團沈姓副總向媒體表示，張聖寬是航天收藏愛好者，收集不少飛機。當年買下這架退役專機是希望興建中國大陸第一個民間航空博物館，順便帶動龍泉山養生文化園項目。



當媒體8日再度造訪時，飛機已經遭到拆解。斑駁的機身被安置在一輛超大貨車上，水泥墩旁，機翼、輪胎散落一地。距離現場幾十公尺外，還能找到飛機零件、鋼板。



飛機股東之一的寶麗鮮法人代表王命龍向媒體表示，這架飛機在一個多星期前開始拆解，昨天飛機股東出面報警，拆解工作才暫停。王命龍還透露，飛機將賣給內蒙古鄂爾多斯聖鷹通用航空公司。



不過，張聖寬否認轉賣。他表示，飛機停放荒野太久，已經鏽跡斑駁，才決定將飛機運往外地維修。問及民間航空博物館的進展時，他則表示不清楚。



由於各方各說各話，當地警方已經介入調查，希望弄清事情真相。1060809