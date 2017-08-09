全新劇情地圖「阿爾卡娜」萬物精靈的棲息地面臨黑化危機。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》今（9）日將加開全新劇情地圖「阿爾卡娜」，玩家將與精靈們齊心擊敗全新劇情BOSS「被黑化的精靈之樹」，解除森林裡的邪惡氣息，找回森林之歌，而完成「阿爾卡娜」劇情任務後即可獲得強化角色能力值的「秘法符文：阿爾卡娜」。

神秘女子踏入「阿爾卡娜」，森林中的樹木花草瞬間黑化。（圖／遊戲橘子提供）

玩家展現武力擊敗全新怪物「邪惡精靈」。（圖／遊戲橘子提供）

此外，《新楓之谷》人氣地圖「夢幻主題樂園」將加入全新劇情於8月16日起重新開放，玩家達成指定任務可獲得期間限定「101次求婚勳章」。《新楓之谷》暑期好康活動不間斷，8月12日起每週六登入遊戲將加送2倍「慶典箱BEYOND硬幣」，把握最後機會運用BEYOND硬幣在「BEYOND商店」購買限定商品，換取多款可愛造型椅子。

《新楓之谷》即日起將釋出玩家期待已久的全新劇情地圖「阿爾卡娜」，劇情將從萬物精靈的棲息地全部都被邪惡力量黑化展開，玩家將能體驗神秘黑化的全新地圖，挑戰全新劇情BOSS「被黑化的精靈之樹」。為了讓玩家充分體驗「阿爾卡娜」，即日至29號推出暑假最後一檔「燃燒活動」，玩家每次的升等燃燒角色可獲得「1+2等級」效果，幫助玩家快速升等至150等級，完成劇情後還可獲得「秘法符文：阿爾卡娜」強化玩家角色能力值。

任務成功，玩家恢復「阿爾卡娜」以往美麗的光景。（圖／遊戲橘子提供）

玩家坐在精靈之樹上的全新造型椅子「阿爾卡娜精靈樹木」。（圖／遊戲橘子提供）

另外即日起至29日也限時開放「BEYOND商店」，還推出多款全新商品，而且透過BEYOND硬幣可購買全新限定可愛造型椅子「阿爾卡娜精靈樹木」、「要被掠食者給吃掉拉！！椅子」、「伊露納散步中」與「伊露納的礦石椅子」。為方便玩家收集更多BEYOND硬幣，12日起連續三週的星期六，只要玩家上線打一般地圖怪物，即可獲得雙倍「慶典箱BEYOND硬幣」，打越多賺越多！此外，8月16日起「夢幻主題樂園」推出全新劇情改編「松羅密的第101次告白」，玩家將扮演愛情天使邱比特，幫多次告白總是失敗的「松羅密」追求他的真愛「松茱麗」！

8月16日起心動預告「夢幻主題樂園」推出全新劇情改編「松羅密的第101次告白」。（圖／遊戲橘子提供）

玩家和「松茱麗」一起開心玩「自由落體」，心跳持續加速中。（圖／遊戲橘子提供）