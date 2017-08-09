資金短缺 葉門血庫或被迫關閉中央廣播電台 (2017-08-09 15:45)
路透社報導，葉門國家血庫的主管指出，在一支國際醫療慈善團體決定停止兩年來的援助之後，血庫可能會因為缺錢被迫關閉。
不過，聯合國(UN)世界衛生組織(WHO)表示，他們正試圖透過寄送更多補給提供幫助。
官員說，如果血庫關閉，包括地中海貧血病(thalassaemia)、癌症與腎功能衰竭患者，還有因葉門兩年內戰受害的人，都將受到影響。
葉門戰事迄今已導致超過1萬人死亡，超過300萬人因衝突流離失所，包括醫療衛生系統等該國多數基礎建設已被摧毀。
血庫發言人朱拜迪(Munir al-Zubaidi)說，「如果中心停止運作，整個國家將面臨大災難。」
擁有2,700萬人口的葉門也面臨霍亂疫情，至今已有47萬3千人受影響，近2千人罹病死亡。
國家輸血中心(National Blood Transfusion Centre)主任哈吉米(Adnan al-Hakimi)表示，無國界醫生組織(MSF)通知血庫，他們在援助兩年多之後，將中止支援，隨後危機就將浮現。
哈吉米說，「這處中心面臨補給徹底短缺問題，包括醫藥溶液、血袋與醫療所需等。」「我們已呼籲所有公民社會團體、商人，與任何對慈善工作有興趣的人，拯救那些傷病者的性命，讓中心不會停止運作。」
無國界醫生組織發言人則說，組織已將援助血庫的任務轉移給世界衛生組織。無國界醫生組織自2015年3月葉門發生戰事以來，就在葉門境內進行多項工作，營運醫院與診所，並向多個國營機構提供醫療補給。
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