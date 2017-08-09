【台灣醒報記者張嘉琦台北報導】讓蜜蜂背著超小晶片飛翔，尋找全球蜜蜂消失的原因！中正大學電機系副教授蔡作敏開發了具高靈敏度的「新型諧波雷達系統」，可偵測、定位並記錄如蜜蜂等昆蟲的蹤跡，準確率超過80％，更能量測到比雜訊小上1000倍的訊號。蔡作敏說：「這是目前全台偵測最小生物的系統，可以觀察到最貼近蜜蜂實際的生活，盼能找出蜜蜂大量消失原因。」

近來全球各地蜜蜂數量不斷減少，為了找出蜜蜂消失的原因，國立中正大學電機系9日發表「蜜蜂諧波雷達系統」，透過系統分析，記錄蜜蜂的飛行軌跡與位置，可以試圖減緩或停止蜜蜂滅絕，是國內環境科技的重大進展。蔡作敏表示，這套系統將來可以運用在軍事及交通設施上，將是通訊科技的一大突破。

「傳統雷達主要偵測大型物體，團隊所開發的新型諧波雷達技術則可偵測小型物體，縮小晶片尺寸為0.4公分乘0.5公分，可黏在蜜蜂身上且不影響飛行。」蔡作敏指出，目前全球僅少數團隊鑽研這項技術，且大多偵測甲蟲、大黃蜂、虎頭蜂等較大型昆蟲，中正團隊開發的雷達系統突破限制，是目前全台偵測最小生物的系統，最小可測量到體長約1.5公分蜜蜂。

蔡作敏說明，雷達系統會先發出一個9.4GHz的訊號，當蜜蜂身上的晶片接收時將會產生18.8GHz的倍頻訊號回傳，再由雷達分析回傳的訊號和雷達基站的距離，推算蜜蜂的位置。不僅實際測量的準確率達80％以上，當系統的功率全開時，也能偵測到距離雷達約900公尺遠的蜜蜂。

花了將近4年時間，蔡作敏一手打造蜜蜂諧波雷達系統。然而在開發雷達系統的過程中，雷達、晶片、操作方式與實驗設計等都各有難處，不僅需考量雷達的靈敏度、解析度等，黏貼在昆蟲身上的晶片也有重量、體積、靈敏度、轉換率、轉換死角等問題。

蔡作敏表示，只要有定位搜尋需求的實驗都能使用該雷達系統做研究，目前正積極洽談相關合作，發揮雷達的最大效益。