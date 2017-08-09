研究：用大麻者因高血壓而死風險高3倍中央廣播電台 (2017-08-09 15:01)
科學家今天(9日)表示，抽大麻人士比起從未用過大麻的人，因高血壓而死的風險多出3倍。
科學家說，這份風險會隨著使用情況逐年增加。
根據路透社，這項研究大約1,200人的結果，可給予包括美國在內的國家啟示。美國已有多州將大麻合法化，還有數州正朝合法化大麻的方向前進。另有數個國家也已將大麻除罪化。
研究共同領導人、美國喬治亞州立大學(Georgia State University)公衛學院的楊基(Barbara Yankey)說，「支持開放大麻使用的部分原因，在於有人主張大麻有其益處，而且可能對健康無害。」
楊基說，「確定(大麻)任何健康益處是否勝過潛在健康與社經風險，是很重要的事情。如果使用大麻隱含心血管疾病與死亡風險，那麼公衛界與政策制定者就得保護大眾。」
不過，大麻有時候也會被拿來作為醫藥用途，例如針對青光眼(glaucoma)。
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