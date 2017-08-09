國震中心台南實驗室 研發能量升級（2）中央社 (2017-08-09 15:50)
國研院國震中心台南實驗室建置的「雙軸向動態試驗系統」，是目前亞洲唯一、世界唯三可進行足尺寸隔震元件動態測試的設備。中央社記者楊思瑞攝 106年8月9日
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