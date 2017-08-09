國震中心台南實驗室 研發能量升級（1）中央社 (2017-08-09 15:50)
國研院國震中心台南實驗室建置的「長衝程高速度地震模擬振動台」，可協助學者專家了解結構物在遭受高速度脈衝與大位移近斷層地震效應的反應，發展本土化耐震技術。中央社記者楊思瑞攝 106年8月9日
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