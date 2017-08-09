國震中心台南實驗室揭幕啟用中央社 (2017-08-09 15:50)
位於國立成功大學歸仁校區的國家實驗研究院國家地震工程研究中心台南實驗室9日啟用，由科技部長陳良基（右3）等人參與揭牌。中央社記者楊思瑞攝 106年8月9日
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