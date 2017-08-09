（中央社台北9日電）中國大陸國防部發言人出現異動。原任國防部新聞局長的楊宇軍擔任發言人逾7年後，日前以個人因素為由退役。吳謙升任國防部新聞局長，與副局長任國強一同擔任發言人。



根據公開資料，楊宇軍1970年生，1993年自中國大陸外交學院畢業後加入中共解放軍。2010年4月起擔任中國大陸國防部新聞事務局副局長、國防部發言人，2015年6月升任局長，具大校軍銜。



中國大陸國防部官網發言人簡介欄位顯示，現任發言人為吳謙與任國強，楊宇軍個人網頁連結已撤下。原任國防部新聞局副局長的吳謙，今年8月起升任局長。



中共官媒環球時報今天報導，中共軍方上級單位日前批准楊宇軍1月提出的自主擇業申請報告。這代表楊宇軍正式退役，成為中國大陸國防部首名主動選擇退役的發言人。



楊宇軍表示，選擇退役純粹是個人原因。「多年軍旅生涯，一直盡心盡力。但是如今家庭更需要我。經過慎重思考，確實很難做到家庭事業兩頭兼顧，最終決定拿出更多時間陪伴家人。」



公開資料顯示，楊宇軍已婚，育有一女。



楊宇軍最後一次主持中國大陸國防部例行記者會是在4月27日。他當天回應最後一個問題時，為中國大陸國防部官方微博慶祝中共海軍成立68週年的配圖誤植美國軍艦和俄羅斯戰機向粉絲致歉。



楊宇軍退役，也使他成為最新離開體制的中國大陸政府部委發言人。在此之前，中國大陸最高人民法院前發言人孫軍工、商務部前發言人沈丹陽分別選擇棄官從商、從教。1060809