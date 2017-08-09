（中央社舊金山/紐約8日綜合外電報導）谷歌一名男性工程師在公司內部備忘錄大肆批評谷歌多元用人計畫，引發有關性別歧視的激烈論戰；剛丟了飯碗的他，今天馬上收到「維基解密」的工作機會。



28歲工程師戴摩爾（James Damore）昨天對路透社證實已遭Alphabet旗下谷歌公司（Google）革職。他在10頁的備忘錄中，稱谷歌對保守派觀點充滿敵意，還說谷歌是被有缺陷的左翼意識型態形塑。



戴摩爾的宣言迅速獲得部分人士肯定，特別是政治立場偏右的人，他們認為他勇於說出真相。但也有人認為，戴摩爾主張男性生理上比女性更適任程式編碼工作，這樣的觀點太過冒犯。



因為揭露政府機密獲一部分人士讚賞、遭另一部分人視為國安威脅的「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange），今天大方給了戴摩爾一個工作機會。



亞桑傑在推特上寫道：「審查制度是給失敗者用的。」他還說：「女性與男性都值得尊重，這包括不因他人禮貌表達想法而開除他們。」



然而，法律和就業專家指出，公司企業有廣泛的自由去限制員工言論，且憲法第一修正案（First Amendment）的保障條款並不適用於工作場合。



有些人主張戴摩爾的觀點讓谷歌別無選擇，只能開除他，因為他基本上創造出一個對女性充滿敵意的工作環境。有些人則認為，雖然不認同戴摩爾的觀點，但谷歌就這樣開除他實在太過分。



加州矽谷（Silicon Valley）一間大型企業的經理匿名表示：「每個大型機構都有一個戴摩爾，但在科技公司，他們更能自由分享個人觀點。」



這名經理還說，科技公司有一堆這種「聰明、自信的人，他們自認有義務和同事們分享自己的智慧」。



戴摩爾昨天寫給路透社的信中提到自己因為「助長性別刻板印象」遭到谷歌開除，然而他的備忘錄內容卻寫道，這跟他所追尋的恰好相反。



他在備忘錄中寫道：「我並非在說我們應該把人限制在某種性別角色，我提倡的恰好相反：對待大家如獨立個體，而不僅是團體中的另一名成員（部落主義）。」（譯者：中央社李佩珊）1060809