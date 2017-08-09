（中央社巴黎8日綜合外電報導）人類或許能在睡覺時學習新語言或是一首樂曲，如此構想讓科學家著迷不已，但長期以來他們得到的實驗結果卻相互衝突。



法新社報導，法國科學團隊今天終於解開謎題指出，人們闔眼睡覺時，大腦只在特定階段可學習。



研究人員在「自然通訊」（Nature Communications）期刊中寫道，受試者能夠記得在快速動眼期（REM）與N2等睡眠階段所播放的音樂。



我們通常在無意識的快速動眼期作夢，這個階段的特徵是雙眼會不停地轉動；N2則是較淺層的睡眠階段，屬非快速動眼期（NREM）。



研究人員說，深層非快速動眼期的第3階段稱為N3，絕對不利於形成記憶。



科學團隊發表聲明說：「先前在N2睡眠階段聽到的聲音，會被遺忘或記不住，就像從記憶裡被抹去一樣。」



科學家將23名志願者接上腦電圖，並在他們睡覺時播放多種音調的錄音檔。



受試者醒來後，科學家會測試他們對這些簡單樂曲記得有多清楚。



期刊公布的新聞摘要指出，團隊「觀察到淺層非快速動眼期與深層非快速動眼期之間存在極大不同，淺層時期有可能學習，深層時期的學習則會受到壓抑。」（譯者：中央社周莉芳）1060809