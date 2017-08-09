分析師估iPhone 8只有三色 9月中旬開始量產NOWnews今日新聞 (2017-08-09 13:32)
蘋果 iPhone 8 將在下個月發表，備受外界關注，近日一份分析師報告顯示，i8 將會有三個顏色，並預計於下月中開始量產、第三季小量出貨。除 i8 之外也將同步發表 iPhone 7s、iPhone 7s Plus。
媒體報導，知名蘋果分析師郭明錤（Kuo Ming-Chi）根據該報告指出，蘋果 i8 將只會有黑、銀和金色，i7s、i7s Plus 亦同，較以往 iPhone 選色較少。郭明錤也預估，這三款新機都將可支援快速充電。
此外，郭明錤也推估，i8 將會在本月底進入生產驗證測試階段，在下月中旬開始進入量產階段，並在第三季先小量出貨（約少於 200 萬支至 400 萬支）、第四季則會明顯增加出貨量，而這三款新機型不只將會同步發表，也將在同時間發售。
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