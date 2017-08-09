（中央社記者楊思瑞台南9日電）國家實驗研究院國家地震工程研究中心台南實驗室今天揭幕啟用，科技部長陳良基在啟用典禮致詞時表示，希望世界級的設備能對地震相關研究做出貢獻，將來成為世界級的研究基地。



國研究國震中心台南實驗室位於國立成功大學歸仁校區東側校地，興建總經費為新台幣13億元；其中5億元是建築工程興建經費、8億元為大型實驗設施經費。



國研院國震中心主任黃世建表示，台灣地震頻繁且斷層密布，鄰近斷層區域受到具有高速度脈衝及大位移特性的地震波影響，如甩毛巾一般，會對結構物造成極大損害。



黃世建指出，估計全台約有250萬棟建物、超過860萬人在活動斷層兩側10公里範圍內，受「近斷層地震」的威脅，但以往並無相關設施可模擬近斷層地震效應。



他說，在台南實驗室建置的「長衝程高速度地震模擬振動台」與「雙軸向動態試驗系統」，是世界級高性能實驗設施。前者可協助學者專家了解結構物在遭受高速度脈衝與大位移近斷層地震效應的反應，發展本土化耐震技術；後者是目前亞洲唯一、世界唯三可進行足尺寸隔震元件動態測試的設備。



黃世建指出，未來國內的產業可在國內完成產品驗證，不用再送到國外的實驗室測試，有效降低國內隔震結構興建成本與工時。未來結合先進實驗技術，可使台灣在隔震技術發展居世界領先地位。



陳良基表示，台灣的地震與世界其他地區的地震不太一樣，科技界應該在相關研究方面投入資源、做出貢獻，畢竟人的生命不能用金錢衡量。



他說，這個實驗室擁有世界級的設備，未來成功大學也會有相關研究領域的教授進駐協助。期盼國研院的同仁能夠在地震防護科技上繼續精進，並對世界上的地震相關研究做出貢獻，將來能成為世界級的研究基地。1060809