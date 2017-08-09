旅美台灣子弟賴正光 創業有成回饋家鄉中央社 (2017-08-09 12:30)
來自台灣苗栗的賴正光（右）近日斥資一億美元在聖地牙哥興建科技園區，並將投資新台幣數億元進駐台灣竹北生醫園區，創造高階工作機會，回饋家鄉。圖左為駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長張揚展。（駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年8月9日
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