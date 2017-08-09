（中央社記者鍾榮峰台北9日電）蘋果iPhone 8各界高度矚目。分析師報告指出OLED版iPhone需求強，鴻海估第四季早期開始，轉換中國大陸鄭州5.5吋LCD版iPhone產線成OLED版iPhone產線。



凱基投顧分析師郭明錤出具報告指出，OLED版iPhone（一般稱為iPhone 8）需求強勁，預期鴻海將從第四季早期開始，轉換中國大陸鄭州的5.5吋LCD iPhone產線，轉成OLED版iPhone產線。



在出貨量部分，報告中預期，今年2017年OLED版iPhone出貨量約4500萬支到5000萬支、4.7吋LCD版iPhone出貨量約3500萬支到3800萬支、5.5吋LCD版iPhone出貨量約1800萬支到2000萬支。



郭明錤預估，OLED版iPhone從第四季起產出將顯著增加，但因需求強勁，因此須到明年2018年第一季，供應緊繃才能改善。



郭明錤報告預測，OLED版iPhone將在9月中旬進入量產，量產進度較先前預期佳，先前預估是10月中下旬。



市場一般預期，蘋果下半年將推出iPhone 8、iPhone 7s和iPhone 7s Plus這三款新品，其中全新設計的iPhone 8推測是5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）OLED版iPhone、以及包括4.7吋與5.5吋2個尺寸的LCD iPhone。



市場傳出OLED版iPhone全平面螢幕設計可能採用異形切割方式，因應耳機、相機鏡頭、光感測元件等放置設計，OLED版iPhone平均銷售價格（ASP）將顯著提高，鴻海將是OLED版iPhone最大贏家，分析師預估，鴻海在OLED版iPhone至少有90%到95%的訂單比重。1060809