（中央社記者張謙香港9日電）據報導，尼泊爾已分別致函中國大陸與印度政府，表示在中印兩國邊境對峙上保持中立。



環球時報網今天刊登發自尼泊爾的報導指出，尼泊爾副總理兼外長馬哈拉7日在新聞發布會上說，關於中印兩國在洞朗地區的對峙，尼泊爾既不會受中、印兩國的影響，也不會捲入。



報導表示，這是中印軍隊在洞朗地區對峙以來，尼泊爾官方首次對此發表評論。



報導又引述當地的加德滿都郵報的報導指出，尼泊爾駐北京和新德里使館已經分別致函中印兩國政府，表示尼泊爾將保持中立，不會在中印對峙中「選邊站隊」。



尼泊爾位於中、印兩大國之間，備受這兩國影響。



過去很長時間，印度在尼泊爾擁有較大影響力；直到幾年前，中國大陸的影響力開始伸向尼泊爾，引起印度警愓。



除了尼泊爾外，曾有報導指出，一向受印度影響的不丹，近年也有意與中國大陸建立更好的關係，同樣引起印度關注。1060809