旅美台灣子弟賴正光 創業有成回饋家鄉中央社 (2017-08-09 11:38)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯8日專電）來自台灣苗栗的賴正光在美國創辦百進生技公司，近日斥資一億美元在聖地牙哥興建科技園區，並將投資新台幣數億元進駐台灣竹北生醫園區，創造高階工作機會，回饋家鄉。
百進生技公司（BioLegend）新設的科技園區，當地時間2日在聖地牙哥米拉瑪（Miramar）破土，預計在2019年第2季完工。
據「聖地牙哥商業日報」（San Diego Business Journal）報導，百進生技公司的總部也將由索倫托山谷（Sorrento Valley）的太平洋高地大道（Pacific Heights Boulevard），遷往新園區。
此外，經由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組的努力爭取及協助，百進生物科技公司已正式向竹科管理局申請進駐竹北生醫園區，預計投資新台幣數億元，可望為台灣創造100至150個生物科技高級職位。
賴正光具有濃厚台灣情懷，事業有成以後希望回饋故鄉，並在台灣大學創新育成中心設有18人的實驗室，預計3年後遷入竹科所屬的竹北生醫園區興建中的第2大樓。
賴正光也已接受邀請，將於9月5日至7日返台出席2017年行政院生技產業策略諮議委員會（BTC），並希望能幫助更多來自台灣的年輕人，開創新生物科技事業。1060809
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