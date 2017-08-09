九寨溝地震 政院：若有需要將協助中廣新聞網 (2017-08-09 10:40)
中國大陸四川九寨溝地區昨晚發生規模7.0強震，行政院發言人徐國勇今天表示，行政院為此次震災中不幸罹難的民眾感到哀悼；並希望受傷民眾早日康復、重建家園。
徐國勇說，災區需要協助的地方，台灣很樂意並將全力提供救援及協助。
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