中國大陸四川九寨溝地區昨晚發生規模7.0強震，行政院發言人徐國勇今天表示，行政院為此次震災中不幸罹難的民眾感到哀悼；並希望受傷民眾早日康復、重建家園。



徐國勇說，災區需要協助的地方，台灣很樂意並將全力提供救援及協助。



