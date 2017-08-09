九寨溝強震 增至12死175傷中央社 (2017-08-09 10:10)
中國大陸四川省九寨溝8日晚間發生規模7.0強震。截至9日上午8時10分，罹難人數增至12人，受傷人數增至175人，重傷28人。圖為武警四川省總隊官兵正在搶修道路。（中新社提供）中央社 106年8月9日
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