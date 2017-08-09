中國大陸四川省九寨溝昨晚發生規模7.0強震。截至9日上午8時10分，罹難人數增至12人，受傷人數增至175人，重傷28人。圖為救援與醫護人員在九寨溝宋城旅遊區對受傷民眾進行施救。（中新社提供）中央社 106年8月9日