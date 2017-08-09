遭日防衛白皮書指控 共軍深夜激烈回應中央社 (2017-08-09 08:25)
（中央社記者邱國強北京9日電）針對日本防衛省8日發布2017年「防衛白皮書」，指北京在東海、南海試圖改變現狀成為國際擔憂事項，中國大陸國防部當天深夜回應，書中充斥著「惡意抹黑」和「公然欺騙」。
中國大陸國防部並說，中共軍隊對白皮書中涉及中國大陸的內容「堅決反對，並向日方提出嚴正交涉」。
在回應中，中國大陸國防部表示，這本白皮書的「涉華內容不改陳詞濫調，充斥著對中國軍隊的惡意抹黑和對國際社會的公然欺騙」。
中國大陸國防部說，事實上改變現狀、引發國際社會憂慮的恰恰是日本自己。眾所周知，日本調整軍事安全政策，試圖修改和平憲法，且大力擴充軍備，進行「針對性很強的軍事部署」。身為域外國家，卻極力插手南海事務。
回應提到，日本上述行徑「哪一項不是改變現狀，哪一項不是危害地區和平穩定，哪一項不是國際社會的共同擔憂事項」。
這項回應並針對白皮書指中國大陸軍事政策「缺乏透明度」說，日本「睜著眼睛說瞎話」，為何對中國大陸「堅定奉行防禦性國防政策和積極防禦的軍事戰略」、「充分展示負責任大國軍隊的良好形象和責任擔當」等事實視而不見？背後用心值得國際社會高度警惕。
針對白皮書指中國大陸公務船頻繁侵入「日本領海」，中國大陸國防部說，釣魚台及其附屬島嶼是「中國的固有領土」，中方在「本國領海的正當合法活動」將會「常態化進行」。1060809
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