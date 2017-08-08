國立空中大學與泰國台灣商會聯合總會合作，明天(9日)將在泰國曼谷成立「泰國教育中心」，致力推廣華語文課程，同時配合政府進行南向人才交流服務。空大校長陳松柏已帶領多位學校主管飛往泰國，駐泰國代表童振源及泰國台商總會總會長劉樹添也將在明天(9日)出席揭牌儀式。

國立空中大學今年4月和泰國台灣商會聯合總會簽訂合作備忘錄，期盼能加強泰國地區的華語文課程教學和師資培訓。雙方規劃成立的「國立空中大學泰國教育中心」將於9日在泰國台商總會揭牌成立，空中大學國際化推動辦公室主任方誠指出，泰國教育中心的初期目標是要藉由各式華語文課程，讓當地的學生和居民會說華語，並將透過數位學習方式，為台商企業的員工規劃客製化課程。

方誠：『(原音)像泰國有5千萬人，他大概有一半的人是有華裔血統的，那這個市場其實很大的，因為當地台商、當地華商的勢力是還蠻大的，其實華商也大概掌握了泰國很多的經濟命脈，他們都希望他們的小孩、他們的孫子可以學華語，然後來台灣留學，這個其實都有很大的需求，所以我們是很看好這塊市場。』

方誠表示，之後到中期階段，希望與台灣的大專校院合作，讓一些要赴台就讀的泰國學子在入學前，先在泰國教育中心上一些華語或先修課程；長期目標則是期盼能結合學校或台商，展開產學合作方面的交流。

泰國教育中心未來也將配合政府的新南向政策，進行相關課程及人才服務等交流，方誠強調，新南向政策相當重視人才交流，但無論是我國選送學生到新南向國家，或南向國學生到台灣就學，語言都是很重要的基礎，所以必須先有好的華語文課程，才能在後續推動其他課程。

泰國教育中心將在9日早上揭牌成立，包括我國駐泰國代表童振源、泰國台商總會總會長劉樹添、空大校長陳松柏、副校長唐先梅及方誠等人，都將出席揭牌儀式。