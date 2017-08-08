為鼓勵外國人來台學華語，教育部邀集交通部觀光局及經濟部中小企業處共同推動「台灣觀光學華語」計畫，結合台灣景點特色，規劃北、中、南、東4套主題式精選華語課遊程，包含台北文化、購物之旅；彰化鹿港文化、美食之行；高雄文化、浪漫之旅，以及花蓮樂活、文化、生態之行。

教育部已建置「台灣觀光學華語」官方網站(www.mgt.org.tw)，提供年度精選遊程內容及連結報名管道，並收錄地方特色華語課遊程教材、旅人遊程體驗分享，及提供華語學習資訊，為外籍人士學華語的遊程資訊指南，提供一站式的資訊服務。

教育部表示，新年度的遊程活動期程從9月1日起到明年7月31日，歡迎外籍人士上網報名參加體驗。